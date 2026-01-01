Vor TV
American Pie 2
101 Min.Ab 12
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American Pie 2
Ein Jahr ist seit dem letzten Treffen vergangen, als sich die mittlerweile zu Studenten gereiften Freunde zu gemeinsamen Sommerferien am Badesee versammeln. Stifler möchte Tantra-Meditation lernen, Jim peilt endlich einen unfallfreien Geschlechtsverkehr an, Oz hat Telefonsex quer über den Atlantik und Finch steht immer noch auf Stiflers Mutter. Und natürlich ist auch Jims Vater wieder zur Stelle, wenn es gilt, schwindelfrei neue Peinlichkeitshöhen zu erklimmen ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH