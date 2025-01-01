Vor TV
American Pie 4 - Die nächste Generation
88 Min.Ab 12
Matt Stifler eifert seinem älteren Bruder Steve nach und will unbedingt ins Pornogeschäft einsteigen. Als er und seine Freunde der Schulband einen Streich spielen wollen, geht ihr Vorhaben gründlich schief - Matt wird erwischt und muss zur Strafe ins Bandcamp. Schon bald sieht Matt seine große Chance gekommen: Er ersteht eine Videoausrüstung, um die "Bandies" heimlich zu filmen ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH