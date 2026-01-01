Vor TV
American Pie präsentiert: Die College-Clique
85 Min.Ab 18
Erik Stifler und Mike "Cooze" Coozeman beginnen ihr erstes Semester am College. Die beiden wollen unbedingt in die berüchtigte Studentenverbindung Beta aufgenommen werden. Zwischen ihnen und dem Eintritt in die Brüderschaft stehen 50 eigenwillige Prüfungen. Doch kaum sind Erik und Cooze Betas, wartet eine ungleich härtere Aufgabe auf sie: Edgar, der Anführer der verfeindeten Geeks, fordert die Jungs zur eigentlich verbotenen "griechischen Olympiade" heraus ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH