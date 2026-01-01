Zum Inhalt springenBarrierefrei
American Riot

115 Min.Ab 16
Planet Movies115 Min.Ab 16
Planet Movies
Die USA sind unter Kontrolle einer zivilen Miliz, einer rassistischen Hassgruppe, die „unerwünschte Personen“ aufspürt, verfolgt und unterdrückt. Muslima Zabi flieht mit Freunden Richtung Kanada, wo sie auf einer abgelegenen Farm Zuflucht finden, bevor es über die Grenze geht. Doch die Miliz rückt näher und ihr Versteck droht aufzufliegen. Nun geht es für die Flüchtlinge um Leben und Tod.

Genre:
Action, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Tiberius Film