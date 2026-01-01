Amistad - Das Sklavenschiff
155 Min.Ab 12
155 Min.Ab 12
Amistad - Das Sklavenschiff
1839: Auf dem Sklavenschiff La Amistad entbrennt ein verzweifelter Kampf um Freiheit. Der Mende-Krieger Cinqué führt eine blutige Revolte gegen seine Peiniger an – doch statt in Afrika landen die Überlebenden in den USA, wo sie erneut gefangen genommen werden. Was folgt, ist ein erbitterter Rechtsstreit, der die junge Nation erschüttert: Sind die Afrikaner Eigentum oder freie Menschen? Während politische Mächte versuchen, den Fall zu vertuschen, stellt sich der idealistische Anwalt Roger Baldwin gegen das System. Mit der Hilfe des gealterten Ex-Präsidenten John Quincy Adams beginnt ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit – vor Gericht, in der Öffentlichkeit und im Herzen einer gespaltenen Gesellschaft.
Genre:Historisches Drama
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH