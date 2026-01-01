Amityville Horror IV
Amityville Horror IV
Eine kalte, graue Nebelnacht in Amityville: eine Gruppe unerschrockener Geistlicher versucht, die satanischen Kräfte in der verlassenen Villa mit Kruzifixen und Gebeten für immer zu verbannen. Zunächst scheint die Macht des Exorzismus gesiegt zu haben, doch das Böse gibt nicht auf.. 3000 Meilen von Amityville freut sich Nancy Evans über das Geburtstagsgeschenk ihrer Schwester, eine riesige Stehlampe. Doch von diesem Moment an beherrscht blutvolles Grauen das einst so idyllische Haus. Eine Kettensäge terrorisiert die Familie, die Haushälterin wird tot aufgefunden und Jessica, Nancys jüngste Tochter entdeckt ihre Vorliebe für Okkultismus und blutige Spiele. Was niemand weiß: das Geburtstagsgeschenk stammt aus dem berüchtigten Haus in Amityville. Ist diese Lampe die Brutstätte des Horrors? Nur einer ahnt die schrecklichen Zusammenhänge, doch der sitzt 3000 Meilen entfernt, in Amityville...