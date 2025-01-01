Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amor auf vier Pfoten

Amor auf vier Pfoten

91 Min.Ab 0
Planet Romance91 Min.Ab 0
Planet Romance
Amor auf vier Pfoten

Amor auf vier Pfoten

Als Eric und Marsha ihr langjährige Beziehung beenden, kriegt das der Journalist noch ganz gut hin. Denn er hat noch seinen langjährigen tierischen Freund bei sich, den kleinen Hund Gabe - und noch dazu will ihn sein Boss nach London schicken, um dort das neue Büro zu leiten. Aber zuerst, so sagt sein Chef, muss er die wahre Identität des mysteriösen Bestseller-Autors R L Dutton aufdecken

Genre:
Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© Tiberius Film