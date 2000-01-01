Zum Inhalt springenBarrierefrei
MOVIESPHERE155 Min.Ab 16
Amores Perros – Von Hunden und Menschen

Mexiko City: Ein Autounfall vereint die Schicksale dreier Menschen: Der arbeitslose Octavio will seine Zukunft durch Hundekämpfe finanzieren. Dann das erfolgreiche Fotomodell Valeria, das nach Südamerika kam, um Karriere zu machen. Und schließlich der Penner El Chivos, der als Killer arbeitet und unbedingt einmal seine Tochter sehen will.

Drama, Thriller
16
© 2000 Altavista Films S.A. de C.V./ Z Films S.A. de C.V. Mexico. All Rights Reserved.