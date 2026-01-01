Amsterdam
129 Min.Ab 12
David O. Russell versammelt die A-Liga Hollywoods für seinen von wahren Ereignissen inspirierten Krimi: Als die Krankenschwester Valeria und die Soldaten Burt und Harold im Ersten Weltkrieg aufeinandertreffen, ahnen sie nicht, welches Schicksal sie Jahre später verbinden wird. Die Tochter ihres einstigen Generals bittet die beiden Männer eines Tages um Unterstützung. Bei dem Versuch, ihr zu helfen, geraten Burt, Harold und Valerie ins Visier einer mächtigen Organisation.
Genre:Comedy, Mystery
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Regency Entertainment (UK) Ltd.