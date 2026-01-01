An die Freude
95 Min.Ab 6
95 Min.Ab 6
An die Freude
Der Berufsmusiker Stig Eriksson erfährt während einer Orchesterprobe vom tragischen Unfalltod seiner Frau und eines seiner Kinder. Rückblickend erinnert er sich an die erste Begegnung mit Martha, an gemeinsame Träume, die Hochzeit und die spätere Trennung. Gerade als sie den Entschluss gefasst haben, einen Neuanfang zu wagen, werden sie durch den Tod für immer auseinandergerissen ...
Genre:Drama
Produktion:SE, 1949
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH