Analyse der Fukushima Katastrophe | Teil 1
51 Min.Ab 12
51 Min.Ab 12
Analyse der Fukushima Katastrophe | Teil 1
Am 11. März 2011 ereignete sich ein schlimmes Seebeben, das das Atomkraftwerk in Fukushima stark beschädigte. Durch die verheerenden Folgeschäden wurde radioaktives Material freigesetzt. In dieser Dokumentation werden die Ereignisse im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi in den ersten 88 Stunden nach dem Tsunami gemäß Augenzeugenberichten nachgestellt.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71