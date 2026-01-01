Angeln am Forellensee mit der Pilotkugel-Montage
4 Min.Ab 12
4 Min.Ab 12
Angeln am Forellensee mit der Pilotkugel-Montage
Wo und in welcher Tiefe stehen die Fische heute? Zwei ganz entscheidende Fragen - nicht nur, wenn es ran geht an den Forellenteich. Okay, die eine Montage für alle Gewässer und Bedingungen gibt es auch beim Forellenangeln nicht. Aber: Mit der Pilotkugelmontage seid ihr ziemlich dicht dran. So könnt ihr euch wohl an den meisten Seen auf die Launen der Forellen einstellen. Der Grund ist ein ganz simpler: Die Montage lässt sich in Sekundenschnelle verstellen und anpassen. Über die Pilotkugel könnt ihr Bienenmaden, Würmer und Co. ganz fix in unterschiedlichen Tiefen anbieten.
Genre:Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© bissclips.tv