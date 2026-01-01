Angeln am Forellensee mit Durchlaufblinkern
Beim Angeln auf Meerforellen sind Inline-Blinker schon seit längerem auf dem Vormarsch. Und das aus gutem Grund. Punkt 1: Durchlaufblinker sind extrem fängig. Ein schlagendes Argument. Ihren Reizen können Forellen oft nicht widerstehen. Aber wie unterscheiden sich Inliner von herkömmlichen Blinkern und Meerforellenblinkern? Während die altbekannten Blech-Köder beim Spinnstop meist in Richtung Grund taumeln, drehen sich Inline-Blinker wild um die eigene Achse. Und genau das scheint den Fischen mächtig zu gefallen. Das Prinzip dabei ist einfach. Durchlaufblinker werden direkt auf die Schnur bzw. das Vorfach gefädelt. Eine dahinter geschaltete Gummiperle schützt den Knoten am Haken. Und damit wären wir auch schon bei Punkt 2: Weil der Inline-Blinker frei auf der Schnur läuft, können sich die Forellen im Drill nicht so leicht verabschieden. Der Blinker schiebt sich dabei auf das Vorfach und bietet dem Fisch keinen Hebel mehr.