Angeln an der dänischen Riviera - Meerforelle, Plattfisch, Hering, Dorsch und Co.
Die dänische Riviera in Nordseeland ist ein echtes Traumrevier. Hier lassen sich Meerforellen und Dorsche genauso erfolgreich überlisten wie Hornhechte, Plattfische oder Heringe. Das bissclips.tv-Team war in diesem Revier an der Küste, mit Boot und dem Kutter unterwegs und hat eine extrem abwechslungsreiche Angelei erlebt.
