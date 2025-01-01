Angeln auf Aland im Fluss

Zum Inhalt springenBarrierefrei
Friedfisch-Angeln: Der Aland, vor allem in Süddeutschland auch Nerfling oder Orfe genannt, ist ein völlig unterschätzter Angelfisch und führt dadurch ein regelrechtes Schattendasein. Folglich wird er hierzulande so gut wie gar nicht gezielt beangelt. Zu Unrecht, denn dieser scheue und kampfstarke Weißfisch ist für Angler besonders deshalb so interessant, weil er sich auf unterschiedlichste Weise fangen lässt. Ob mit Schwimmbrot, Spinner, Trockenfliege, Made oder Wurm - alles ist möglich. Der Friedfisch-Experte André Pawlitzki legt in diesem Film den Fokus darauf, wie man in Fließgewässern gezielt auf Aland angelt.

Genre:
Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:
DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© tba