Angeln im Romsdalsfjord
21 Min.
Angeln im Romsdalsfjord
Meeresangeln: Der Romsdalfsjord im Südwesten von Norwegen zählt sicher zu den besten und schönsten Angelrevieren des Landes. Neben Meeresfischarten wie Dorsch, Pollack und Leng sind es vor allem die kampfstarken und überaus zahlreich vorkommenden Köhler (Seelachse), die hier Jahr für Jahr viele Angler auf den Fjord und in ihren Bann ziehen. Im Sommer 2012 machten die bekennenden Norwegen-Fanatiker Matze Wendt und Waldo Krause sich ebenfalls auf den Weg an den Romsdalsfjord, um zu erfahren wie es ist, wenn einem ein Fisch mit unbändiger Kraft plötzlich bis zu 100 Meter Schnur von der Rolle reißt...
