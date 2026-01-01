Angeln in Norwegen: Traumhafte Lofoten
28 Min.Ab 12
28 Min.Ab 12
Angeln in Norwegen: Traumhafte Lofoten
Die Lofoten sind ein Traumrevier für Meeresangler. Die Inselkette begeistert mit einer atemberaubenden Landschaft und Natur. Außerdem finden Norwegen Angler ein sehr fischreiches Revier. Heilbutt, Dorsch, Köhler, Pollack, Rotbarsch und große Plattfische wie Schollen oder Klieschen lassen sich gut im Revier fangen. Jan Schilling und Timo Keibel besuchten das Angel Camp Lofoten Havfiske und befischten das traumhafte Angelrevier vor den Lofoten.
Genre:Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:NO, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MuP Verlag GmbH