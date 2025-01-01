Zum Inhalt springenBarrierefrei
Angeln vor Hitra. So gehts ran an Pollack und Dorsch

Angeln vor Hitra. So gehts ran an Pollack und Dorsch

Just Fishing
Die norwegische Insel Hitra ist vielen Anglern schon lange ein Begriff. Und das aus gutem Grund. Das Revier ist bekannt für seinen Fisch- und Artenreichtum. Das bissclips.tv-Team hat den Hitra-Cup von Angelreisen Hamburg begleitet und es dabei überwiegend auf Pollacks Dorsche abgesehen.

Genre:
Angeln, Dokumentation
Produktion:
DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© bissclips.tv