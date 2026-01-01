Angels Fallen
Nach dem tragischen Verlust seiner Frau im Kampf gegen die Mächte der Finsternis, wird Gabriel von Balthazar überredet, sich wieder seinem ehemaligen Team von Dämonenjägern anzuschließen. Sie sollen nach Europa reisen, um dort vier gefallene Engel, die Tod und Verderben über die Menschheit bringen sollen, zu stellen. Zu seinem Team gehören u.a. sein ehemaliger bester Freund Michael, der ein dunkles Geheimnis verbirgt, die geheimnisvolle Hannah, die die Zukunft vorhersagen kann und die mit fast übernatürlichen Martial Arts-Fähigkeiten gesegnete Lola. Nachdem Gabriel schon bei der ersten Konfrontation mit den Engeln einen Teil seines Teams verliert, muss er sich mit seiner schmerzhaften Vergangenheit auseinandersetzen und entscheiden, wen er wirklich zu seinen Verbündeten zählen kann...