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Anleitung zum Verlieben

Anleitung zum Verlieben

84 Min.Ab 0
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Anleitung zum Verlieben

Charmante Liebeskomödie mit Meghan, Duchess of Sussex: Cassandra ist schön und erfolgreich, doch in der Liebe hat sie das große Los noch nicht gezogen. Sie nimmt sich vor, jeden Tipp aus einem heiß begehrten Dating-Handbuch zu befolgen. Bald findet sie sich zwischen zwei interessanten Männern wieder und fragt sich, auf wen sie hören soll: Buch oder Herz?

Genre:
Romantische Komödie
Produktion:
US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© OneGate Media GmbH