Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Annie Leibovitz: Life Through a Lens

Annie Leibovitz: Life Through a Lens

80 Min.Ab 12
Studiocanal80 Min.Ab 12
Studiocanal
Annie Leibovitz: Life Through a Lens

Annie Leibovitz: Life Through a Lens

Die Fotografin Annie Leibovitz hat mit ihrer Kamera Geschichte geschrieben. In der Welt der Schönen und Reichen war ihr Auge sehr gefragt, und ein Porträt von ihr galt als Ritterschlag. Kommentare von Größen wie Mick Jagger, Demi Moore oder Whoopi Goldberg ergänzen die inspirierende Dokumentation über die leidenschaftliche Künstlerin.

Genre:
Dokumentation
Produktion:
US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© STUDIOCANAL GmbH