Annie Leibovitz: Life Through a Lens
80 Min.Ab 12
80 Min.Ab 12
Annie Leibovitz: Life Through a Lens
Die Fotografin Annie Leibovitz hat mit ihrer Kamera Geschichte geschrieben. In der Welt der Schönen und Reichen war ihr Auge sehr gefragt, und ein Porträt von ihr galt als Ritterschlag. Kommentare von Größen wie Mick Jagger, Demi Moore oder Whoopi Goldberg ergänzen die inspirierende Dokumentation über die leidenschaftliche Künstlerin.
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH