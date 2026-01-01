Anonymus
Anonymus
In einem modernen Theater beginnt ein ungewöhnlicher Vortrag über eines der größten Rätsel der Literaturgeschichte: Wer schrieb wirklich die Werke William Shakespeares? Von dieser Frage aus entfaltet sich ein packender historischer Thriller, der tief in das elisabethanische England führt – an einen Hof voller Machtkämpfe, politischer Intrigen und gefährlicher Geheimnisse. Im Mittelpunkt steht Edward de Vere, 17. Earl of Oxford, ein brillanter Adliger und leidenschaftlicher Dichter, der im Verborgenen schreibt und dessen Worte die Welt verändern könnten. Doch im strengen Korsett der höfischen Gesellschaft bleibt ihm die Autorschaft verwehrt. Stattdessen tritt ein geübter Schauspieler namens William Shakespeare ins Rampenlicht – ein Mann, der die Lorbeeren erntet, während De Vere im Schatten bleibt. Vor dem Hintergrund der Thronfolgekämpfe um Königin Elizabeth I. sowie der aufziehenden Essex-Rebellion verwebt Anonymus politische Verschwörungen, verbotene Liebschaften und die Macht der Kunst zu einer dramatischen Enthüllung.