88 Min.Ab 12
Another Country
Rupert Everett und Colin Firth glänzen in einem außergewöhnlichen Coming-of-Age-Drama: Der talentierte Guy Bennett und der idealistische Tommy Judd besuchen in den 1930er Jahren ein britisches Internat. Der homosexuelle Guy strebt eine politische Karriere an, während Tommy von einer besseren Welt träumt. Ihre besondere Freundschaft trägt sie durch die Höhen und Tiefen des Erwachsenwerdens.
Genre:Drama
Produktion:GB, 1984
12
