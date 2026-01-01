Antibody
94 Min.Ab 16
94 Min.Ab 16
Antibody
Im Körper eines schwerverletzten Terroristen tickt ein mikroskopisch kleiner Zünder für eine Nuklearbombe. Sollte der Mann sterben, wird die Explosion die Weltstadt München in Schutt und Asche legen. Ein auf Atomgröße verkleinerter Sprengstoffexperte begibt sich in den Körper des Feindes auf die Suche nach dem todbringenden Microchip.
Genre:Action, Horror, Science Fiction, Thriller
Produktion:BG, 2002
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH