Any Bullet Will Do – Um Gnade muss man flehen
107 Min.Ab 16
107 Min.Ab 16
Any Bullet Will Do – Um Gnade muss man flehen
Während des großen Bürgerkrieges stehen sich zwei Brüder auf dem Schlachtfeld gegenüber. Während Hollis Ransom (Kevin Makely) für ein Ende der Sklaverei kämpft, sieht Everett (Todd A. Robinson) diese als ein gottgegebenes Recht. Zehn Jahre später, 1876 in Montana, ist Hollis ein erbarmungsloser Kopfgeldjäger und auf der Suche nach seinem untergetauchten Bruder, da dieser für die Ermordung von Hollis' Geliebten, einer Sklavin, verantwortlich ist. Mit der Hilfe der jungen Trapperin Rose Gage (Jenny Curtis) begibt sich Hollis auf seinen blutigen Weg durch die rauen, verschneiten Berge Montanas mit einem einzigen Ziel: Rache an seinem Bruder...
Genre:Western
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH