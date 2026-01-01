Appleseed Alpha
Appleseed Alpha
In einer düsteren Nachkriegswelt, in der Chaos und Gewalt den Alltag bestimmen, kämpfen die Söldnerin Deunan Knute und ihr treuer Cyborg‑Partner Briareos Hecantochires ums nackte Überleben. Abgehärtet durch zahllose Gefechte nehmen sie einen scheinbar routinemäßigen Auftrag an, der sie in die zerstörten Außenbezirke ihrer Stadt führt. Dort treffen sie auf Iris und Olsen, zwei geheimnisvolle Bewohner der sagenumwobenen Stadt Olympus – eines letzten Hoffnungsschimmers für eine untergehende Menschheit. Schnell wird klar, dass Iris und Olsen einen Schlüssel in sich tragen, der über die Zukunft der Welt entscheiden könnte. Doch dunkle Mächte sind ihnen dicht auf den Fersen: Der eiskalte Talos und der brutale Warlord Two Horns setzen alles daran, die Macht an sich zu reißen und Olympus ihren eigenen Zielen zu opfern. Für Deunan und Briareos beginnt ein gnadenloser Kampf gegen übermächtige Feinde, Verrat und die eigene Vergangenheit.