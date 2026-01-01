Arbeiten im größten Wirtshaus der Welt - Das Hofbräuhaus in München
Das Wirtshaus ist weltberühmt, seine Adresse steht in jedem München-Führer. Denn Traditionen werden hier am Platzl 9 in der Altstadt der Isarmetropole groß geschrieben - und die Maßkrüge nicht nur zur Oktoberfestzeit gestemmt. Die Blasmusik spielt täglich live, über 100 Stammtische treffen sich regelmäßig, Abend für Abend vermitteln Folkloregruppen im Saal Touristen aus aller Welt bajuwarisches Brauchtum.1589 gegründet, wird in der bekanntesten Gaststätte der Welt auf 3.500 Plätzen urbayerisches Essen serviert und natürlich Flüssiges satt eingeschenkt. Um das Wohl der täglich bis zu 30.000 Gäste kümmern sich vor und hinter den Kulissen 185 Angestellte. Und die haben gerade jetzt zu tun: Denn während der Wiesn herrscht auch in der Traditionsschänke Ausnahmezustand. High Noon im Hofbräuhaus: Die Focus TV-Reportage hat den Machern des Münchener Wahrzeichens 2007 über die Schultern geschaut und Wirt, Kellnerin, Metzger und Küchenchef einen Tag lang begleitet.