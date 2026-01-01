Arbeiten im Skigebiet - So viel Arbeit steckt dahinter | Doku
79 Min.Ab 12
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Arbeiten im Skigebiet - So viel Arbeit steckt dahinter | Doku
Bereits Ende des Sommers beginnen im Trentino die Vorbereitungsarbeiten für die Wintersaison. Während man in Madonna di Campiglio mit dem Bau der neuen Fortini-Seilbahn beschäftigt ist, macht sich das Tonale-Team auf dem Presena-Gletscher an die Arbeit. In den Pinzolo- und Pejo-Gebieten werden die Teams mit einer Reihe von unglücklichen Ereignissen konfrontiert. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte. Fünfmal pro Woche gibt es hier Dokus auf Deutsch. Der Inhalt wird vom jeweiligen Rechteinhaber lizenziert.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71