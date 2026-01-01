Arbeiten über den Dächern der Stadt: Schornsteinfeger in Aktion
Arbeiten über den Dächern der Stadt: Schornsteinfeger in Aktion
Sie klettern, fegen und bürsten über die Dächer: Rund 9000 Kaminkehrerinnen und Kaminkehrer verrichten in Deutschland täglich ihren Dienst. Aber wer sind die Männer und Frauen im schwarzen Zylinder, die man auch als Glücksbringer kennt? Und was genau tun sie in ihrem Job? Um das herauszufinden, hat Focus TV Schornsteinfeger im Norden und Süden der Republik mehrere Tage bei ihrer oft gefährlichen Arbeit begleitet, darunter auch Cord Mennerich. Der 56-Jährige muss in München ganz hoch hinaus, um den 60-Meter- Schlot einer Großbäckerei zu reinigen. Zusätzlich unterrichtet er den beruflichen Nachwuchs bei der Kaminkehrer-Innung. Seine Berufskollegin Leonie Gerstlacher hat ursprünglich eine Banklehre gemacht, dann umgeschult und wird nun am bayerischen Ammersee den Kaminkehrerbetrieb ihres Vaters übernehmen. Dagegen ist Schornsteinfegermeister Frank Uphoff auf den Nordseeinseln unterwegs und säubert dort bei starkem Wind schwindelfrei die Kamine der Hotels an den Dünen, Meeresblick inklusive. Riskant wird es für die Glücksbringer, wenn sie stark verschmutzte Kamine nur noch durch Ausbrennen mit Flammen frei bekommen. Dann muss auch schon mal die Feuerwehr anrücken. Die Focus TV Reportage über ein Handwerk, das zwar jeder kennt, das aber viel Überraschendes bietet.