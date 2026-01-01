Arbeiten, wo andere Urlaub machen - Traumjob Hüttenwirtin in den Alpen
15 Min.Ab 12
15 Min.Ab 12
Arbeiten, wo andere Urlaub machen - Traumjob Hüttenwirtin in den Alpen
Einmal im Leben losgelöst von allen Problemen über den Dingen schweben: so stellen sich die meisten das Dasein als Hüttenwirt auf einer einsamen Alm in den Bergen vor. Eine traumhafte Vorstellung, die sich meist einzig und allein aus schönen Urlaubserinnerungen speist. Denn so ganz beschaulich und problemlos gestaltet sich auch der Alltag in Gipfelnähe nicht. Eine Erfahrung, die der gebürtigen Schwäbin und Neu-Hüttenwirtin Sandra gerade bevorsteht. Zwar erfüllt sich auch für sie ein Lebenstraum, doch die parallele Bewirtung zweier Hütten – die eine auf knapp 2000, die andere auf 2700 Meter – stellen sie und ihren Lebensgefährten vor große Herausforderungen. Focus TV begleitet die beiden Hütten-Neulinge bei ihrer ersten Bewährungsprobe.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71