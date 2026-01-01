Archäologie trifft Bibel: Was geschah wirklich in Jericho? | Doku
51 Min.Ab 12
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Archäologie trifft Bibel: Was geschah wirklich in Jericho? | Doku
Die Bibel ist kein Geschichtsbuch – trotzdem birgt das Buch der Bücher zahlreiche historische Tatsachen. Zum Beispiel die Eroberung Jerichos durch die Israeliten. Doch was genau an dieser Erzählung ist Fakt? Was ist Fiktion? Der Archäologe Bryant G. Wood hat erstaunliche Antworten zu Tage geführt. Auch der Militärhistoriker Richard Gabriel wurde fündig und berichtet von einem antiken Guerillakrieg im Heiligen Land. „Secrets of the Bible“ begleitet die Wissenschaftler bei ihrer Spurensuche.
Genre:Dokumentation, Religion
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71