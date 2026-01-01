Archäologische Enthüllungen auf dem Schlachtfeld | Schlacht von Aljubarrota
Im Jahr 1385 kämpften die Portugiesen an der Seite ihrer englischen Verbündeten unter dem Kommando des Herzogs von Lancaster gegen die Kastilier, unterstützt von französischen Truppen. Nahe der Ortschaft Aljubarrota entschieden die Portugiesen die Schlacht siegreich für sich. Über Jahrhunderte hinweg wurden die Knochen der damaligen Kämpfer entdeckt und in einem Beinhaus gesammelt. Die Lokalisierung dieses Ortes könnte den Wissenschaftlern entscheidende Hinweise liefern, um eine mittelalterliche Schlacht auf dem europäischen Festland des 14. Jahrhunderts zu erforschen. Tim Sutherland und der Sondengänger Simon Richardson schlossen sich den Ausgrabungen in Portugal an und machten dabei eine Reihe ungewöhnlicher Entdeckungen. Der englische Schlachtfeld-Archäologe war von den bisherigen Funden fasziniert, darunter ein komplexes Verteidigungssystem aus mehr als 800 Gruben und Gräben. Es scheint, dass Aljubarrota einer der wertvollsten Orte ist, um eine kriegerische Auseinandersetzung während des Hundertjährigen Krieges zu studieren. Welche weiteren Entdeckungen hält das Gelände für die Wissenschaftler bereit?