Arctic Blast - Wenn die Welt gefriert
88 Min.Ab 12
88 Min.Ab 12
Arctic Blast - Wenn die Welt gefriert
Der Erde steht eine gewaltige Katastrophe bevor. Durch Löcher in der Ozonschicht strömen eiskalte Luftmassen in die Atmosphäre. Die Abkühlung erfolgt derartig schnell, dass Teile der Welt regelrecht schockgefrostet werden! Der australische Klimaforscher Jack Tate (Michael Shanks) setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um den tödlichen Polarsturm aufzuhalten, die Ozonschicht zu kitten und so die Menschheit vor der nächsten Eiszeit zu bewahren. - Katastrophen-B-Movie des britisch-australischen Filmemachers Brian Trenchard-Smith.
Genre:Science Fiction, Action, Thriller
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.