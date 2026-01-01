Area 407
87 Min.Ab 16
Area 407
Das alte Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Die Passagiere eines Linienfluges von New York nach Los Angeles feiern im Flugzeug ausgelassen Silvester, als plötzlich die Maschine ins Trudeln gerät und abstürzt. Nur wenige überleben den Flugzeugabsturz. Doch die Überlebenden werden die Toten schon bald beneiden. Außerhalb des Flugzeugwracks lauert das pure Grauen – ein erbarmungsloses Monster, welches Hunger auf Menschenfleisch hat!
Genre:Horror, Science Fiction, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH