103 Min.Ab 18
Arena of the Street Fighter
Anarchistische Gangs bekriegen sich mit einer Brutalität, die ihresgleichen sucht. Der kaltblütige Anführer Slater und seine BLOODS führen einen mörderischen Straßenkrieg gegen den ganglosen, aber gefürchteten Street Warrior Mikey. Als dessen Bruder Mathis auf brutale Weise getötet wird, eskaliert der Bandenkrieg und führt dazu, dass Mikey in den Knast einfährt. Der Straßenkrieg war erst der Anfang, jetzt bricht die Hölle los. Der Kampf beginnt.
