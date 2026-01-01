Arena of the Street Fighter
In einer dystopischen Stadt, in der Gesetzlosigkeit und Gewalt den Alltag bestimmen, regieren brutale Gangs die Straßen. Die gefährlichste unter ihnen: die „Bloods“, angeführt vom skrupellosen Slater. Als Mikeys Bruder Mathis von Slater ermordet wird, schwört Mikey Rache. Er beginnt ein gnadenloses Training, um Körper und Geist zu stählen – bereit, sich in den blutigen Arenen der Straßenkämpfer zu beweisen. Mikey steigt in die Welt der illegalen Kampfturniere ein, wo jeder Kampf tödlich enden kann. Sein Name wird schnell gefürchtet, doch der Weg zur Vergeltung ist gepflastert mit Schmerz, Verrat und Blut. Als Mikey schließlich ins Gefängnis kommt, erkennt er: Der wahre Kampf beginnt erst jetzt – und seine Feinde sind zahlreicher und gefährlicher als je zuvor.