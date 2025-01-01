Zum Inhalt springenBarrierefrei
Arm & krank: Medizinische Versorgung der Armen im reichen Amerika

Stan Brock ist ein ehemaliger TV-Star und Busch-Pilot, der die Hilfsorganisation „Remote Area Medical“, kurz RAM, gegründet hat. Für ihn greift das Gesundheitssystem der USA viel zu kurz. Denn Stan, der mit seinen „fliegenden Kliniken“ früher in erster Linie in der dritten Welt unterwegs war, versorgt heute zum größten Teil Amerikaner. Zähne, Augen, Herz-Kreislauferkrankungen: wenn die RAM anrückt, stehen Tausende Tag und Nacht an, schuften Ärzte und Helfer im Akkord - unentgeltlich. Focus TV über medizinische Notversorgung in einem der reichsten Länder der Welt.

