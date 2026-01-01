Arm vs. Reich in Deutschland | 2 Familien 2 Welten
16 Min.Ab 12
16 Min.Ab 12
Arm vs. Reich in Deutschland | 2 Familien 2 Welten
Wie fühlt es sich an, wenn Hartz IV und Wohlstand aufeinandertreffen? Zwei Familien gehen dieser Frage auf den Grund und tauchen für zwei Monate in das Leben der jeweils anderen ein. Das wohlhabende Zahnarzt-Ehepaar Milan (44) und Emanuela (34) Michalides und ihre beiden Kinder Mia (7) und Benedict (4) aus Bremen stellen sich dem außergewöhnlichen Sozialexperiment. Genauso wie die ebenfalls vierköpfige Familie Stoll aus Bremerhaven. Natalie (32), Patrick (32) und die Geschwister Jaysen (13) und Alina (9) leben von Sozialhilfe. Nach Abzug der Fixkosten bleiben den Stolls gerade einmal 474 Euro zum Leben.
Genre:Dokumentation, Mini-Serie
Altersfreigabe:
12