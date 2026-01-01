Armes reiches München: Obdachlos in der reichsten Stadt Deutschlands
38 Min.Ab 12
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Armes reiches München: Obdachlos in der reichsten Stadt Deutschlands
Armes reiches München: Keine andere deutsche Stadt verkörpert Erfolg und Wohlstand so, wie München. Bayerns Metropole boomt und wird doch immer mehr zum Schauplatz extremer Gegensätze. Die Focus TV Reportage über Menschen in München, die auf der Schattenseite des Lebens stehen und über diejenigen, die dafür kämpfen, dass sich das ändert. Obdachlos in der reichsten Stadt Deutschlands.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71