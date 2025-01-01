Arnie: "Die Bombe fliegt!" | Ice Pilots
44 Min.Ab 12
44 Min.Ab 12
Arnie: "Die Bombe fliegt!" | Ice Pilots
Eisige Kälte und ein Feueralarm an Bord machen den Piloten der Ice Pilots ganz schön zu schaffen. Außerdem kehrt Arnie zu Buffalo Airways zurück, um eine Bombe abzuwerfen. Doch was hat es damit auf sich? Hier seht ihr Folge 2. der 3. Staffel Ice Pilots. Wer bei den „Ice Pilots“ anheuert, ist nicht einfach nur Pilot – er ist ein Flugass: Das im nordwest-kanadischen Yellowknife beheimatete Unternehmen Buffalo Airways verdient sein Geld mit der Waldbrandbekämpfung und Transportflügen zu entlegenen Siedlungen. Wind und Wetter zu trotzen, gehört für die Piloten zum Alltag, und auch die teils recht betagten Maschinen verlangen den Männern ihr ganzes Können ab.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12