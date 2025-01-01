Arrietty - Die wundersame Welt der Borger
Arrietty - Die wundersame Welt der Borger
Anime-Adaption der Kinderbuchreihe "Die Borger" von Autorin Mary Norton: Arrietty ist 14 und lebt gemeinsam mit ihren Eltern im Verborgenen. Sie gehören zum Volk der Borger - kleine menschenartige Wesen, die unbemerkt alles borgen, was sie zum Leben brauchen. Doch Arrietty lernt zufällig einen Jungen kennen, der sich mit ihr anfreunden will. Das bringt sie und ihre Familie allerdings in Gefahr. Schließlich ist die oberste Regel der Borger, nie von Menschen gesehen zu werden.
Genre:Anime, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 2010
