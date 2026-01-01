As Tears Go By
As Tears Go By
Wah (Andy Lau) schlägt sich als kleiner Schutzgelderpresser durch und kümmert sich nebenbei um seinen hitzköpfigen Kumpel Fly (Jacky Cheung), der ständig in brutale Schlägereien mit konkurrierenden Gangs gerät. Als Fly auch noch einen Mordauftrag annimmt, muss sich Wah zwischen seiner schönen Geliebten Ah Ngor (Maggie Cheung) und seinem besten Freund entscheiden...
Genre:Krimi-Drama, Romanze
Produktion:HK, 1988
