As Tears Go By

100 Min.Ab 16
MOVIEDOME100 Min.Ab 16
Wah (Andy Lau) schlägt sich als kleiner Schutzgelderpresser durch und kümmert sich nebenbei um seinen hitzköpfigen Kumpel Fly (Jacky Cheung), der ständig in brutale Schlägereien mit konkurrierenden Gangs gerät. Als Fly auch noch einen Mordauftrag annimmt, muss sich Wah zwischen seiner schönen Geliebten Ah Ngor (Maggie Cheung) und seinem besten Freund entscheiden...

Genre:
Krimi-Drama, Romanze
Produktion:
HK, 1988
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH