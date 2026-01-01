Assassination of a High School President
93 Min.Ab 12
93 Min.Ab 12
Assassination of a High School President
Schülerzeitungsreporter Bobby Funke wittert eine große Story, als die Prüfungsunterlagen verschwinden und der beliebte Schülersprecher Paul Moore verdächtigt wird. Doch je tiefer er gräbt, desto gefährlicher wird das Spiel. Ein cleverer Mix aus Highschool-Noir, Satire und Intrige – mit Bruce Willis als harter Schuldirektor.
Genre:Tragikomödie, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film