Assassins Tale

Johnny Solo (Gary Poux), ein Kleinkrimineller, hält sich mit zwielichtigen Geschäften jeglicher Art über Wasser. Als er die geheime Identität des unehelichen Kindes eines hochrangigen Mafia-Mitglieds in Erfahrung bringt, wittert er seine große Chance auf Reichtum und Wohlstand. Um aus diesem brisanten Wissen so viel Profit wie möglich zu schlagen, verkauft er seine Information an eine Boulevardzeitung. Dadurch macht er sich nicht nur Freunde, sondern mindestens genauso viele Feinde. Während ihm eine Horde schwer bewaffneter Verbrecher nach dem Leben trachtet, muss Johnny schnellstmöglich einen Ausweg aus dieser gefährlichen Situation finden.
