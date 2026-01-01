Asso - Ein himmlischer Spieler
92 Min.Ab 6
92 Min.Ab 6
Asso - Ein himmlischer Spieler
Asso ist ein manischer Zocker. Er gewinnt die schöne Tänzerin Silvia - und verspricht ihr, nie wieder Karten anzurühren. Doch schon in der Hochzeitsnacht wird er seinem Gelöbnis untreu: Ein legendärer Spieler ist in der Stadt, und Asso zockt ihn nach allen Regeln der Kunst ab. Keine gute Idee von ihm, denn der Geschlagene ermordet Asso nach dem Spiel. Doch Asso kommt als Geist zurück - nur sichtbar für Silvia. Abenteuerliche Turbulenzen sind die Folge.
Genre:Comedy
Produktion:IT, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH