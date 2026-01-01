Astral City: Unser Heim
110 Min.Ab 12
110 Min.Ab 12
Astral City: Unser Heim
Als der erfolgreiche Arzt Dr. André Luiz (Renato Prieto) seine Augen aufschlägt, muss er erkennen, dass er tot ist. Er befindet sich in einer bedrohlich wirkenden Wüste, die angefüllt ist mit den Schreien der Wesen, die in den Schatten leben. Er spürt Hunger, Durst und eine durchdringende Kälte. Seine Schmerzen werden immer größer, und so macht sich Luiz auf eine abenteuerliche Reise und stößt dabei auf die mysteriöse 'Astral City', eine Stadt in den obersten Schichten der Erdatmosphäre. Diese ist jedoch nicht der Himmel oder das Paradies, sondern eine Art Heimat in der spirituelle Dimension. Dr. Luiz ist also noch nicht am Ende seiner Reise angekommen, sondern viel mehr am Anfang...
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:BR, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH