Astronaut: Mission Überleben
89 Min.Ab 12
Astronaut: Mission Überleben
Aktuelle Fotos haben Leben in den Ozeanen des Jupitermondes Europa gezeigt. Der Abenteurer Walter Moffitt steckt seine Milliarden in ein kleines Raumschiff, das zwei Astronauten, Nathan Miller und Michael Forrest, zum Jupitermond Europa befördern soll. Leider kommt es zu einer Katastrophe. Miller wird getötet und Forrest muss sich ohne Verbindung zur Erde in dem Raumschiff allein durchschlagen.
Genre:Drama
12
