Atomic Eden
84 Min.
Ab 16
84 Min.
Ab 16
Atomic Eden
Acht Söldner müssen in der Nähe von Tschernobyl gegen eine 8000 Mann starke Armee kämpfen.
Genre:
Action, Kampfsport, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© PLAION PICTURES GmbH