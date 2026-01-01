Atomic Eden
84 Min.Ab 16
84 Min.Ab 16
Atomic Eden
Stoker (Fred Williamson), ein Söldner der alten Schule, erhält den Auftrag, eine geheime Fracht aus dem Untergrund von Tschernobyl zu bergen. Für diesen Job rekrutiert er ein Team der besten 8 Söldner aus aller Welt (u.a. Mike Möller, Hazuki Kato, Everett Ray Aponte). Damit sollte diese Mission eigentlich eine einfache Aufgabe sein, aber als das Team vor Ort ankommt, werden sie von unbekannten Kräften zu Hunderten in Strahlenschutzanzügen angegriffen. In einem alten Minenkomplex gefangen, irgendwo in den verstrahlten Ruinen von Tschernobyl, müssen nun die Söldner gegen eine ganze Armee kämpfen. 8 gegen 800! Ein Kampf um Leben und Tod entbrennt.
Genre:Action, Kampfsport, Thriller
Produktion:DE, UA, US, 2015
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH