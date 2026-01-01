Atomic Summer
81 Min.Ab 12
81 Min.Ab 12
Atomic Summer
Ein kritischer und gefährlicher Zwischenfall im lokalen Atomkraftwerk überrascht Victor und seine Freunde. Ihre späte Flucht mit dem Auto endet mit einer Panne, die Freunde verschanzen sich in einem verlassenen Farmhaus. Das steht aber inmitten der gefährdeten und evakuierten Zone, und schon bald droht ein nuklearer Fallout. Die nächsten 24 Stunden entscheiden über ihr Leben und Tod.
Genre:Drama, Thriller
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film